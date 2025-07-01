Национальный центр «Россия» отметил годовщину создания

В центре для посетителей открыты гастрономические ряды с богатым выбором еды, представляющие кухни разных регионов России. Здесь можно найти более 100 национальных блюд и напитков. Гостями гастропространства уже стали более 41 тысячи человек. Кроме того, в центре работает универмаг с лучшими образцами народно-художественных промыслов. В зоне «Мода» можно познакомиться с творчеством молодых российских кутюрье.