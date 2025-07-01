Национальный центр «Россия» отметил годовщину создания

Национальный центр «Россия» отмечает годовщину со дня своего основания. Ровно год назад, 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о его создании. Национальный центр стал преемником выставки «Россия», которая с успехом прошла на ВДНХ.
«Нам есть что показать, есть чем гордиться, но это не все: важно еще красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — поручил тогда Владимир Путин.
НЦ «Россия» открылся 4 ноября 2024 года. Сегодня это масштабное просветительское пространство, одной из задач которого является формирование культурного кода страны.
В центре представлены главные достижения, инновации, культурные и исторические символы России. По поручению главы государства в работе центра принимают участие все федеральные органы исполнительной власти, государственные компании и корпорации, общественные организации и регионы.
Со дня открытия в НЦ «Россия» прошли сотни мероприятий, в том числе международного уровня. Гостями центра стали тысячи посетителей, как россиян, так и зарубежных граждан. Всего в здании НЦ «Россия» было проведено более 11 тысяч экскурсий.
«Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной», — подчеркнула генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
В ближайшие дни, с 8 по 10 июля, в центре пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». На площадке центра поженятся более 200 пар. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет множество мероприятий, включая концерты с участием звезд, творческие мастер-классы от специалистов свадебной индустрии, модные показы и многое другое.
В Национальном центре сейчас проходят две большие выставки. Экспозиция «Путешествие по России» посвящена многообразию всех федеральных округов страны. Выставка «Рождение масштаба» рассказывает об архитектурном наследии страны, раскрывая историю развития отечественного зодчества — от уникальных старинных зданий до масштабных современных сооружений.
В центре для посетителей открыты гастрономические ряды с богатым выбором еды, представляющие кухни разных регионов России. Здесь можно найти более 100 национальных блюд и напитков. Гостями гастропространства уже стали более 41 тысячи человек. Кроме того, в центре работает универмаг с лучшими образцами народно-художественных промыслов. В зоне «Мода» можно познакомиться с творчеством молодых российских кутюрье.
Ранее Владимир Путин поддержал идею создать пространства по продвижению русского языка в Национальном центре «Россия» и его филиалах. Президент подчеркнул, что русский язык является богатейшим духовным пространством, объединяющим нашу многонациональную страну, и выражающим ее культуру, традиции и наследие.
Советник президента РФ Елена Ямпольская выдвинула инициативу по созданию в Национальном центре «Россия» и его филиалах специальных пространств, посвященных русскому языку. По ее мнению, такие площадки будут востребованы в регионах, например, во Владивостоке, где уже этой осенью откроется первый филиал центра.