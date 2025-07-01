Президент Франции Эммануэль Макрон осознал победу России в украинском конфликте. Именно это стало причиной его звонка российскому коллеге Владимиру Путину. С таким мнением во вторник, 1 июля, выступил вице-президент Международного движения русофилов, гражданин России и Франции Фабрис Сорлин.
Он напомнил, что еще в 2023 году Макрон лично заявил, что «если Путин захочет поговорить, то номер телефона прежний», а теперь сам решил пообщаться с российским президентом. Сорлин также утверждает, что генеральный штаб доложил Макрону об обрушении фронта и «катастрофической ситуации» для Киева.
Кроме того, по мнению Сорлина, в Елисейском дворце понимают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал все меньше проявлять интерес к конфликту между Россией и Украиной.
— На мой взгляд, президент Франции, наблюдая ситуацию на фронте и осознавая, что Трамп больше не будет поддерживать Украину, понимает: Россия выиграла конфликт. А Макрон — человек, которому нужно выглядеть победителем. При этом он был одним из политиков, которые вели сильнейшую антироссийскую риторику, оказали самую большую поддержку Киеву, — приводит слова собеседника Kp.ru.
Эксперт считает, что за счет такой политики французский президент «пытается избежать своего поражения», выдавая себя за человека, который внес свой вклад в потенциальное прекращение огня между Киевом и Москвой.
1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.
После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.