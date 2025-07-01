Сорлин: Макрон позвонил Путину, осознав победу России на Украине

— На мой взгляд, президент Франции, наблюдая ситуацию на фронте и осознавая, что Трамп больше не будет поддерживать Украину, понимает: Россия выиграла конфликт. А Макрон — человек, которому нужно выглядеть победителем. При этом он был одним из политиков, которые вели сильнейшую антироссийскую риторику, оказали самую большую поддержку Киеву, — приводит слова собеседника Kp.ru.