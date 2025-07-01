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Отпуск в Турции обернулся кошмаром для семьи россиян

У семьи туристов из Уфы в самолете украли документы, деньги и ключи.

У семьи туристов из Уфы в самолете украли документы, деньги и ключи. Сразу по прилете в аэропорт Антальи россиян выдворили из Турции. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По информации издания, россияне отправились в Турцию в отпуск, но аэропорт курорта так и не покинули.

Они не смогли найти после приземления сумку с личными вещами, которую положили на багажную полку в самолете.

Поиски успехом не увенчались, а турецкая авиакомпания и аэропорт помогать отказались.

В местной полиции также отказались принять заявления от пострадавших, объяснив, что не могут расследовать дело без штампа в паспорте о пересечении границы.

Сообщается, что в результате российских туристов депортировали на родину, где из-за отсутствия документов их ждут аналогичные проблемы.

Ранее стало известно, что суд конфисковал турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны.