Отпуск в Турции обернулся кошмаром для семьи россиян

У семьи туристов из Уфы в самолете украли документы, деньги и ключи. Сразу по прилете в аэропорт Антальи россиян выдворили из Турции. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По информации издания, россияне отправились в Турцию в отпуск, но аэропорт курорта так и не покинули.
Они не смогли найти после приземления сумку с личными вещами, которую положили на багажную полку в самолете.
Поиски успехом не увенчались, а турецкая авиакомпания и аэропорт помогать отказались.
В местной полиции также отказались принять заявления от пострадавших, объяснив, что не могут расследовать дело без штампа в паспорте о пересечении границы.
Сообщается, что в результате российских туристов депортировали на родину, где из-за отсутствия документов их ждут аналогичные проблемы.
Ранее стало известно, что суд конфисковал турецкую недвижимость экс-замначальника санатория Минобороны.