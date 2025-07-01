Кастюкевич: в Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ

Сенатор Совета Федерации Игорь Кастюкевич выступил с заявлением, что с жителей Херсона начали принудительно собирать пожертвования на нужды ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, деньги на помощь украинским войскам собирают в общественных местах и на кассах в магазинах.
«У каждого, кто приходит за продуктами, даже если это только булка хлеба, спрашивают “сколько будете жертвовать на помощь вооруженным силам Украины: гривну, 5 гривен или больше”», — говорится в публикации.
При этом, как отметил Кастюкевич, местные жители не могут отказаться от уплаты, так как последуют обвинения в коллаборационизме.
Напомним, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что город Херсон, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, сегодня похож на город-призрак с минимумом населения.