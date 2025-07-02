29 иностранных граждан выдворят из Волгоградской области

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате операции волгоградские правоохранители зафиксировали 244 нарушения правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан, а также 194 случая нарушения порядка осуществления трудовой деятельности. Кроме того, было выявлено 109 правонарушений, связанных с миграционным учетом принимающей стороной.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей, из которых взыскано 862,2 тыс. рублей. В рамках операции также принято 29 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
Кроме того, полицейские выявили 30 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, по которым возбуждено 14 уголовных дел. В ходе операции также было возбуждено 2 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных иностранными гражданами.