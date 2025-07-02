Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29 иностранных граждан выдворят из Волгоградской области

С 16 по 25 июня 2025 года в регионе прошел первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в результате операции волгоградские правоохранители зафиксировали 244 нарушения правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан, а также 194 случая нарушения порядка осуществления трудовой деятельности. Кроме того, было выявлено 109 правонарушений, связанных с миграционным учетом принимающей стороной.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей, из которых взыскано 862,2 тыс. рублей. В рамках операции также принято 29 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

Кроме того, полицейские выявили 30 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, по которым возбуждено 14 уголовных дел. В ходе операции также было возбуждено 2 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных иностранными гражданами.