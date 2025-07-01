Фицо: Словакия заблокирует 18-й пакет санкций ЕС без гарантий для страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможном вето на новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*.
Комментируя беседу с премьером Испании Педро Санчесом, Фицо отметил, что Словакия требует надёжных гарантий минимизации ущерба от прекращения поставок российского газа в страны ЕС, предусмотренного новыми санкциями.
«Испанский премьер с пониманием относится к обеспокоенности Словакии. Я сообщил ему, что, если Словакия не получит от ЕС исчерпывающие гарантии, республика не сможет поддержать 18-й пакет санкций против России», — написал Фицо.
Ранее Фицо заявил, что Словакия потребует отложить голосование по новым ограничениям до тех пор, пока ЕС не решит вопрос с энергоснабжением. В случае, если обсуждение всё же начнётся, республика готова наложить вето.
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