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Футболист Даниил Уткин принял ислам

Футболист Даниил Уткин, выступающий за калининградскую «Балтику» на правах аренды, сообщил, что принял ислам.

Футболист Даниил Уткин, выступающий за калининградскую «Балтику» на правах аренды, сообщил, что принял ислам.

По словам Уткина, это произошло до его перехода в грозненский «Ахмат», за который он играл в сезонах 2024/25 и 2021/22. Футболист отметил, что не будет вдаваться в подробности, поскольку это связано с его личной жизнью.

— Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого — в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду. Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности, — рассказал Уткин в беседе с «Матч ТВ».

Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова приняла ислам. Как рассказала модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую, и как относятся представители духовенства к вероотступничеству. По словам имам-хатыба и представителя исторической мечети города Москвы Руфата Ахметжанова, чтобы представителю другой конфессии стать мусульманином, нужно соблюсти определенные условия.