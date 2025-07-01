Футболист Даниил Уткин принял ислам

Футболист Даниил Уткин, выступающий за калининградскую «Балтику» на правах аренды, сообщил, что принял ислам.
По словам Уткина, это произошло до его перехода в грозненский «Ахмат», за который он играл в сезонах 2024/25 и 2021/22. Футболист отметил, что не будет вдаваться в подробности, поскольку это связано с его личной жизнью.
— Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого — в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду. Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности, — рассказал Уткин в беседе с «Матч ТВ».
Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова приняла ислам. Как рассказала модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую, и как относятся представители духовенства к вероотступничеству. По словам имам-хатыба и представителя исторической мечети города Москвы Руфата Ахметжанова, чтобы представителю другой конфессии стать мусульманином, нужно соблюсти определенные условия.