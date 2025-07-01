Западные страны, финансирующие Украину, тратят деньги впустую. Подобное мнение выразил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.
«Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру под названием Украина — сущее безумие», — сказал Берн.
Аналитик подчеркнул, что западные страны изначально допустили серьезную ошибку, недооценив Россию, и в первую очередь ее военный потенциал.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что во Франции разгорается гнев из-за продолжения финансирования Украины. Решение правительства поддерживать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, выделяя ему значительные средства, вызывает резкое недовольство на фоне сокращения расходов на медицину для французских граждан.
Накануне KP.RU передавал, что Германия столкнулась с нехваткой средств для помощи Украине. Согласно данным Bild, около миллиарда евро, необходимых для украины, попросту исчезли.