Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что во Франции разгорается гнев из-за продолжения финансирования Украины. Решение правительства поддерживать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, выделяя ему значительные средства, вызывает резкое недовольство на фоне сокращения расходов на медицину для французских граждан.