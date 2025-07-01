Пять соседей России решили повысить градус: для чего Польша и Прибалтика вышли из Оттавской конвенции

Польша и страны Прибалтики активно готовятся к возможному конфликту с Россией. Для этого они выходят из международных соглашений и наращивают оборонные мощности. Подробностями делится РИА Новости.
На прошлой неделе польский Сейм принял решение отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не допустит ограничений, которые могут помешать защите родины. Аналогичные шаги предприняли Латвия, Литва, Эстония и Финляндия — государства, граничащие с Россией.
Британское издание The Telegraph отметило, что от севера Финляндии до востока Польши формируется новый «взрывоопасный занавес». Литва, находящаяся в наиболее уязвимом положении из-за 730-километровой границы с Белоруссией и Калининградской областью, активно готовится к обороне. Военные аналитики страны определяют, где минные поля будут наиболее эффективны. Вильнюс выделил 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене считает, что Россия якобы может начать атаку в 2028—2030 годах. Однако она предупредила, что конфликт возможен раньше, если переговоры по Украине провалятся, а Россия использует перемирие для восстановления сил и наращивания военного потенциала, особенно при отмене санкций. В этом случае угроза может возникнуть уже через два-три года. Жители приграничных районов Литвы строят бункеры и запасаются необходимыми вещами.
Напомним, что Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует уничтожения их запасов и минных полей, за исключением мин, необходимых для обучения разминированию.