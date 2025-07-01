Пять соседей России решили повысить градус: для чего Польша и Прибалтика вышли из Оттавской конвенции

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене считает, что Россия якобы может начать атаку в 2028—2030 годах. Однако она предупредила, что конфликт возможен раньше, если переговоры по Украине провалятся, а Россия использует перемирие для восстановления сил и наращивания военного потенциала, особенно при отмене санкций. В этом случае угроза может возникнуть уже через два-три года. Жители приграничных районов Литвы строят бункеры и запасаются необходимыми вещами.