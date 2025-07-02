Отключения электроэнергии ожидаются в трех районах Волгограда 2 июля

Представители ресурсоснабжающей компании сообщили, что 2 июля отключения коснутся зданий в Дзержинском, Красноармейском и Советском районах.
С подробным перечнем адресов, где будет прекращено электроснабжение, можно ознакомиться здесь.
Приостановка подачи ресурса связана с проведением работ.
Представители ресурсоснабжающей компании сообщили, что 2 июля отключения коснутся зданий в Дзержинском, Красноармейском и Советском районах.
С подробным перечнем адресов, где будет прекращено электроснабжение, можно ознакомиться здесь.