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Отключения электроэнергии ожидаются в трех районах Волгограда 2 июля

Приостановка подачи ресурса связана с проведением работ.

Представители ресурсоснабжающей компании сообщили, что 2 июля отключения коснутся зданий в Дзержинском, Красноармейском и Советском районах.

С подробным перечнем адресов, где будет прекращено электроснабжение, можно ознакомиться здесь.