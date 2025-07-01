МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет, воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем — средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градуса, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее — всего плюс 13,5 градуса», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что добавили дискомфорта сегодняшнему дню дожди, выпало 8,5 миллиметра осадков, и порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 метров в секунду.
«В среду в столице еще ветрено и вновь не избежать локальных и кратковременных дождей, но температура начнет расти и вплотную приблизятся к 20-градусной отметке. А затем на пару дней вернется лето, с приятными плюс 25, потом пара дней прохладных, но не ниже плюс 20 градусов, а с началом новой недели “опять 25”, — добавил Леус.