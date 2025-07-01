Вторник в Москве стал самым холодным 1 июля за более чем 60 лет

«Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем — средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градуса, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее — всего плюс 13,5 градуса», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.