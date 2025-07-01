ТАСС: Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Ранее хуситы нанесли удар по объекту в израильском городе Беэр-Шева. Представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah уточнил, что для атаки применили баллистическую ракету «Зульфикар». По его словам, целью операции стал важный объект в районе, который хуситы называют оккупированным. Эта атака произошла 28 июня.