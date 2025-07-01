В Германии обсуждают обучение военных ВСУ работе с ракетами Taurus

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским рассматривалась возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus, не исключив такой сценарий в будущем.
«Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в [правящей в ФРГ] коалиции», — рассказал Мерц в беседе с телеканалом ARD.
Мерц отметил, что для обучения военных работе с этими системами потребуется как минимум полгода. При этом он подчеркнул, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы сохранять Москву в неведении относительно конкретных шагов поддержки.
Накануне Мерц сообщил об отсутствии планов проводить телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Канцлер пояснил, что такие контакты, только усугубляют напряженность в украинском конфликте.