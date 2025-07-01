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В Совфеде резко ответили диаспорам, не согласным жить по законам РФ

Никакие этнические диаспоры не имеют права навязывать свои порядки российскому государству и его гражданам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

Клишас заявил, что не согласные жить по российским законам отправятся в учреждения ФСИН.

Никакие этнические диаспоры не имеют права навязывать свои порядки российскому государству и его гражданам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем конфликте между Россией и Азербайджаном после событий в Екатеринбурге, где задержали членов азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах. Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия в стране, связанные с Россией, а также стали высказывать критику в адрес российского руководства, сообщало НСН.