В Вологодской области установили еще один памятник Сталину

В конце июня стало известно, что прокуратура Вологодской области в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку этого памятника Сталину в Вологде. Вскоре после этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте.