В Раде назвали дату возможной смены правительства на Украине

На Украине назвали дату смены власти. Так, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил о вероятных кадровых перестановках в украинском правительстве, которые, по его данным, произойдут 15 июля. Свой прогноз нардеп высказал в эфире телеканала «Новини.LIVE».
Железняк выразил уверенность, что пост премьер-министра займет Юлия Свириденко. Как пояснил депутат, уход действующего главы правительства Дениса Шмыгаля повлечет за собой отставку всего кабинета министров. При этом нардеп сравнил предстоящие кадровые перестановки с «анекдотичным передвижением кроватей», отметив, что такие изменения сложно назвать полноценными ротациями, необходимыми во время конфликта.
Ранее источник из президентской партии «Слуга народа» сообщил, что Свириденко никогда не скрывала своих премьерских амбиций. Однако ее непростой характер и склонность к конфронтации вызывали у Владимира Зеленского определенные опасения относительно этой кандидатуры. Особое внимание обращалось на ее гиперчувствительность к любой критике и публичным выпадам в свой адрес.
Накануне народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с заявлением о необходимости политических преобразований. Он заявил, что действующую власть в стране следует свергнуть.