В Раде назвали дату возможной смены правительства на Украине

Ранее источник из президентской партии «Слуга народа» сообщил, что Свириденко никогда не скрывала своих премьерских амбиций. Однако ее непростой характер и склонность к конфронтации вызывали у Владимира Зеленского определенные опасения относительно этой кандидатуры. Особое внимание обращалось на ее гиперчувствительность к любой критике и публичным выпадам в свой адрес.