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1 июля в Москве стало самым холодным за несколько десятилетий

1 июля в Москве стало самым холодным за более чем 60 лет.

1 июля в Москве стало самым холодным за более чем 60 лет. Такой информацией поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он заявил, что на базовой метеостанции столицы — на ВДНХ — воздух прогрелся всего до +14,3 градуса.

«Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем — средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы», — рассказал Леус.

При этом Леус отметил, что предыдущий антирекорд дня принадлежит 1 июля 1962 года, когда в столице зафиксировали всего 13,5 градуса тепла.

Дискомфорта вторнику добавили также дожди (в столице выпало 8,5 мм осадков) и порывистый ветер, скорость которого достигала 17 м/с.

Ранее Тишковец рассказал о рекордном объеме осадков, обрушившемся на столичный регион в понедельник.