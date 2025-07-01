В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шихлинского

В 2011 году был убит гражданин Азербайджана, владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Издание добавило, что он после смерти Пашаева некоторое время работал вместе с Шихлинским, но «затем у них возник спор о том, кто все же возглавит диаспору». В итоге Гаджиева застрелили.