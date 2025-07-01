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Лукашенко: Больше всего боюсь подвести белорусский народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим самым сильным страхом, заявив, что больше всего опасается подвести белорусский народ. Об этом он сообщил на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим самым сильным страхом, заявив, что больше всего опасается подвести белорусский народ. Об этом он сообщил на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

— Я страшно боюсь вас подвести, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что для него тяжело, когда человек оказывает поддержку, а впоследствии его ожидания не оправдываются.

Лукашенко подчеркнул, что ему не принадлежит ничего, кроме народа и государства. Он выразил надежду, что его преемники будут продолжать трудиться и заботиться о людях, как и он сам, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Лукашенко на совещании с чиновниками заявил, что «вот эта диктатура» пойдет на пользу Белоруссии. Под «вот этой диктатурой» Лукашенко подразумевал готовность государства оказывать бесплатную поддержку чиновничеству в организации мероприятий.

Он также заявил, что «немножко задержался» у власти для того, чтобы страной руководил опытный человек.

26 января Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на cедьмой срок. Церемония инаугурации проходила во Дворце Независимости в столице Минске. На ней присутствовали высшие должностные лица Белоруссии.

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