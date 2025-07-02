Самый холодный день за более чем 60 лет: температура воздуха в Москве опустилась на 6 градусов ниже нормы

В Москве 1 июля температура воздуха достигла лишь +14,3 градуса по Цельсию, что стало самым низким показателем для этого дня с 1962 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. По его словам, средняя температура оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. Для сравнения, в 1962 году 1 июля было ещё холоднее — всего +13,5 градуса.