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Самый холодный день за более чем 60 лет: температура воздуха в Москве опустилась на 6 градусов ниже нормы

Синоптик Леус: Первый день июля в Москве стал самым холодным с 1962 года.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 1 июля температура воздуха достигла лишь +14,3 градуса по Цельсию, что стало самым низким показателем для этого дня с 1962 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале. По его словам, средняя температура оказалась на 6,1 градуса ниже климатической нормы. Для сравнения, в 1962 году 1 июля было ещё холоднее — всего +13,5 градуса.

Синоптик отметил, что погода в столице осложнялась дождями, которые принесли 8,5 мм осадков, и сильным ветром с порывами до 17 м/с. Эти условия сделали день особенно некомфортным для москвичей.

В то же время синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в июле в некоторых регионах России ожидается аномально тёплая погода. В Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах температура превысит средние многолетние значения. На Урале, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, столбики термометров покажут выше нормы.

В европейской части страны июль будет близок к климатическим нормам. Первая неделя месяца останется прохладной, но со второй декады начнётся потепление. В некоторых районах установится жаркая погода.