Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля на Пасечник

Православная церковь 2 июля вспоминает святого Зосиму Аполлониадского. В народе принято праздновать день Зосимы Пчельника. Вместе с тем есть еще одно название — Пасечник. Дело в том, что с названной даты пчелы начинают накапливать мед в ульях, заливать соты.
Что нельзя делать 2 июля.
Запрещено 2 июля убивать пчел. Предки верили, что подобное может обернуться их укусами до конца лета. Не следует продавать, а также дарить мед. Согласно приметам, его количество может уменьшится. День не походит для того, чтобы давать взаймы.
Что можно делать 2 июля.
По традиции, в названный день молились святому — он считался покровителям семьи. Кроме того, было принято набирать воду из рек и умываться ею, чтобы укрепить здоровья. Также существовала традиция закапывать в землю кувшин с медовухой для хорошего урожая меда.
Согласно приметам, пчелы, которые рано утром летят в луга, указывают на теплую погоду. В том случае, если пчелы не вылетели из ульев, то ждали дождя.
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