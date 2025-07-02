Календарь на 2 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

2 июля православная церковь чтит апостола Иуду Иаковлева, которого также называют Фаддеем, — но не путать с другим Иудой, тем самым Искариотом. Это совсем другой человек: он не предавал, а, наоборот, проповедовал. В Евангелии он упоминается как брат Иисуса — по плотской линии, то есть, скорее всего, двоюродный брат (сын Иосифа от первого брака). Иуда Иаковлев — один из двенадцати апостолов. Его путь после вознесения Христа пролегал через Месопотамию, Сирию и Аравию. Проповедовал он среди язычников, нередко подвергаясь гонениям. Историки церковной традиции считают, что он закончил жизнь мученически — был убит за проповедь христианства.