Праздник трезвенников и язвенников и День забывчивости: что отмечают в России и мире 2 июля

День забывчивости создан для тех, кто постоянно забывает о днях рождения, задачах, и даже для людей, которые не могут вспомнить, для чего вошли в комнату. В этот праздник можно извиниться перед окружающими за свою забывчивость и подарить им что-нибудь в качестве «компенсации».