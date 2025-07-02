Праздник трезвенников и язвенников и День забывчивости: что отмечают в России и мире 2 июля

В России и мире 2 июля отмечается множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Праздник трезвенников и язвенников, День забывчивости и День сюрпризов.
Праздник трезвенников и язвенников.
Праздник трезвенников и язвенников появился благодаря знаменитой фразе персонажа из советского фильма «Бриллиантовая рука» Лелика: «За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники». В этот день принято отказываться от употребления спиртного и устраивать безалкогольные вечеринки.
День забывчивости.
День забывчивости создан для тех, кто постоянно забывает о днях рождения, задачах, и даже для людей, которые не могут вспомнить, для чего вошли в комнату. В этот праздник можно извиниться перед окружающими за свою забывчивость и подарить им что-нибудь в качестве «компенсации».
День сюрпризов.
Традиция праздновать День сюрпризов появилась в Европе в XX веке. 2 июля принято неожиданно чем-нибудь порадовать своих близких. Это может быть подарок или, например, совместный поход в кино, ресторан или развлекательный центр.