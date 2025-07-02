Народный календарь. Почему в Евсеев день, 5 июля, нельзя ходить в баню

В народном календаре эту дату прозвали Евсеев день. На Руси 5 июля считалось днем встреч, особенно романтических. В эту дату необходимо проводить как можно больше времени с любимыми. Также в этот день собирали купальницу в лесу и готовили веники для бани. Евсеев день также благоприятен для уборки. Кроме того, 5 июля возможен успех в делах.