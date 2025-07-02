Народный календарь. Почему в Евсеев день, 5 июля, нельзя ходить в баню

5 июля православная церковь чтит память епископа Евсевия Самосатского, жившего в IV веке. Он был известен как защитник православия, признанного на Никейском соборе. Епископ сталкивался с гонениями, включая давление со стороны римского императора Констанция II.
В народном календаре эту дату прозвали Евсеев день. На Руси 5 июля считалось днем встреч, особенно романтических. В эту дату необходимо проводить как можно больше времени с любимыми. Также в этот день собирали купальницу в лесу и готовили веники для бани. Евсеев день также благоприятен для уборки. Кроме того, 5 июля возможен успех в делах.
В эту дату нельзя расставаться с близкими и посещать баню, чтобы не нарушить покой духов и избежать неприятностей. До полудня 5 июля следует воздерживаться от новых начинаний и рискованных действий. Незамужним девушкам также нельзя ходить босиком по траве.
Приметы погоды:
Если закат золотой, то в ближайшие дни осадков ждать не стоит.
Коли дождь идет, урожай хлеба хорошим будет.
Радуга в полдень — гроза нагрянет.
Именины отмечают: Ульяна, Федор, Галактион, Геннадий, Гавриил, Василий, Григорий.