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Голкипер «Акрона» Александр Васютин объяснил, что Артем Дзюба дает команде

30-летний вратарь волжан подчеркнул: его одноклубник всегда хочет побеждать, даже на тренировках.

Источник: МК.RU Самара

30-летний вратарь волжан подчеркнул: его одноклубник всегда хочет побеждать, даже на тренировках.

Александр Васютин в «Акроне» с июля прошлого года. Перешел из «Зенита». Артем Дзюба присоединился к «красно-черным» в сентябре 2024-го. В активе первого — 18 матчей за тольяттинцев (восемь на ноль), у второго — 24 (десять голов).

«Самое главное, что Дзюба дает голы, передачи, харизму и энергетику. Он максималист и не меняется. Хочет выигрывать всегда, даже на тренировках. В раздевалке это прослеживается. Не важно, к какой игре готовимся. Выходим, чтобы побеждать. Такова его установка», — заявил голкипер «красно-черных» «Матч ТВ».

Ранее Артем рассказал, почему он и Александр Овечкин остаются в профессиональном спорте.

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