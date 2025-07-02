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США приостановили поставки оружия на Украину: Пентагон назвал конкретную причину

Politico: США временно приостановили поставку боеприпасов на Украину.

Источник: Комсомольская правда

США временно остановили поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за сокращения собственных запасов, сообщила американская газета Politico, ссылаясь на трех информированных собеседников.

Пентагон принял такое решение, чтобы не допустить критического истощения арсеналов. По словам источников, руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби инициировал проверку складов, которая выявила значительное снижение запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и других боеприпасов. Решение о приостановке поставок было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

В Кремле в очередной раз положительно оценили действия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ценит усилия Вашингтона и команды президента США Дональда Трампа, направленные на содействие переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он также отверг обвинения спецпосланника США Кита Келлога, который утверждал, что Россия затягивает конфликт.

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