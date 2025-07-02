США приостановили поставки оружия на Украину: Пентагон назвал конкретную причину

Пентагон принял такое решение, чтобы не допустить критического истощения арсеналов. По словам источников, руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби инициировал проверку складов, которая выявила значительное снижение запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и других боеприпасов. Решение о приостановке поставок было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.