Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков

Согласно сервису СПАРК, парк «Тайган» управляется через ООО «Ялтинский парк “Сказка”», владельцем которого является Олег Зубков. Проседания в доходах там были только в 2022—2023 годах, средние же показатели держатся на уровне 90−120 млн рублей ежегодно. Однако прибыли нет. Наоборот, если верить отчётности, за последние пять лет парк понёс серьёзные убытки в минус 66,8 млн рублей. Можно предположить, что средства вкладываются в строительство тех же слоновников, однако ни чистые активы, ни основные средства не выросли за это время. Возможно, часть прибыли оседает в другом месте. Так, почта парка оформлена на непубличное АО «Голубая нива», которым руководит Зубков. Также у бизнесмена есть ИП.