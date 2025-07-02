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В Вологодской области установили новый памятник Сталину

В городе Никольске (Вологодская область) установили бюст Иосифу Сталину.

В городе Никольске (Вологодская область) установили бюст Иосифу Сталину. Его открыли у местной городской школы, сообщили окружные власти в социальной сети «ВКонтакте».

«По инициативе жителей Никольского округа установлен памятник генералиссимусу Сталину Иосифу Виссарионовичу, верховному главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны в парке “50-летию Победы” около здания “СОШ № 2 г. Никольска”, — говорится в сообщении окружной администрации.

Власти округа отметили, что уважают право местных жителей на увековечивание исторической памяти. Однако любые инициативы необходимо сначала согласовывать с органами местного самоуправления.

Отметим, что это уже второй новый памятник Сталину, открытый в Вологодской области за последние месяцы. Так, в декабре 2024 года памятник советскому руководителю открыли в самой Вологде — у музея «Вологодская ссылка».

Однако прокуратура Вологодской области выступила против памятника Сталину. Она хочет через суд добиться демонтажа монумента.