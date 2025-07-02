В Вологодской области установили новый памятник Сталину

В городе Никольске (Вологодская область) установили бюст Иосифу Сталину. Его открыли у местной городской школы, сообщили окружные власти в социальной сети «ВКонтакте».
«По инициативе жителей Никольского округа установлен памятник генералиссимусу Сталину Иосифу Виссарионовичу, верховному главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны в парке “50-летию Победы” около здания “СОШ № 2 г. Никольска”, — говорится в сообщении окружной администрации.
Власти округа отметили, что уважают право местных жителей на увековечивание исторической памяти. Однако любые инициативы необходимо сначала согласовывать с органами местного самоуправления.
Отметим, что это уже второй новый памятник Сталину, открытый в Вологодской области за последние месяцы. Так, в декабре 2024 года памятник советскому руководителю открыли в самой Вологде — у музея «Вологодская ссылка».
Однако прокуратура Вологодской области выступила против памятника Сталину. Она хочет через суд добиться демонтажа монумента.