Неожиданный поворот ждёт курс доллара на следующей неделе. Что произойдёт с рублём

— На старте июля рубль всё так же стабилен на двухлетних максимумах, а инвалюты остаются на уровнях весны 2023 года. Бросается в глаза экстремально низкая волатильность торгов и падение оборотов — валютный рынок попросту замер в ожидании драйверов. Обычно после затишья происходит сильный всплеск. И это может случиться в любой момент, даже на следующей неделе. Через неделю как раз закончится отсрочка в тарифах Трампа, и это повлияет на все мировые валюты. Возможно, и курс рубля встрепенётся, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.