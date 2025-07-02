В Москве и Подмосковье начнет теплеть

Теплая погода постепенно вернется в Москву и Подмосковье, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
По прогнозам синоптиков, после нескольких дней прохлады и сырости температура воздуха в столице повысится до +20 градусов, а в области — до +21 градуса. Местами ожидаются дожди и порывистый ветер до 15 м/с, однако температура значительно превысит показатели предыдущих дней. Так, в понедельник столбики термометров в регионе поднялись максимум до +15,2 градуса — такой показатель зафиксирован в Клину, где же минимальная ночная температура составила +10,2 градуса.
В ночь на четверг, 3 июля, возможны осадки, но воздух прогреется до +15 градусов. Днем температура поднимется до +24−26 градусов в Москве и до +27 градусов в Подмосковье. Метеорологи отмечают, что сегодня погоду Центральной России будет определять тыловая часть глубокого циклона, а к четвергу начнет влиять гребень антициклона с юго-запада.
Ранее 1 июля в Москве стало самым холодным за несколько десятилетий.