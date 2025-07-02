В Москве и Подмосковье начнет теплеть

По прогнозам синоптиков, после нескольких дней прохлады и сырости температура воздуха в столице повысится до +20 градусов, а в области — до +21 градуса. Местами ожидаются дожди и порывистый ветер до 15 м/с, однако температура значительно превысит показатели предыдущих дней. Так, в понедельник столбики термометров в регионе поднялись максимум до +15,2 градуса — такой показатель зафиксирован в Клину, где же минимальная ночная температура составила +10,2 градуса.