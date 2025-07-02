Наша общая гордость: бойцы с Алтая получили награды

1 июля в Музее Победы участников спецоперации наградили орденами и медалями за их вклад в достижение победы. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Республики Алтай в Москве.
Торжественная церемония началась с возложения алых роз к памятику «Скорбь» — гости отдали дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны.
— Поклонная гора в Москве — символ героических подвигов нашего народа, сим вол Победы, — говорит глава Республики Алтай Андрей Турчак. — Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий. И накануне даты образования нашего региона (3 июля 1991 года. — «ВМ») мы проводим в Москве День Республики Алтай. Вместе с Героями России, постоянным представительством республики, нашим землячеством и друзьями отдали дань уважения беспримерному мужеству воинов. Тех, кто отстаивал интересы нашей страны в вооруженных конфликтах. В Зале славы московского Музея Победы царит особая атмосфера. Вокруг статные мужчины в форме, с орденами, а рядом женщины и дети, с восторгом и гордостью смотрящие на них.
— В других странах люди, можно сказать, поклоняются разным персонажам из комиксов, книг или фильмов, бесконечно восхищаясь неубиваемыми супергероями… У нас же, в Республике Алтай, да и по всей территории России, все совсем не так, — рассказывает жительница столицы родом из Республики Алтай Анастасия Иващенко. — Наша гордость — не вымышленные всемогущие люди, а солдаты. Живые, родные, наши… Те, кто сегодня делает все ради мирного неба над головой. Это наши герои, наши победители. Именно они стали достойным примером для подрастающего поколения. Я думаю, так и должно происходить в стране.
В этот торжественный день в Зале славы 14 участников специальной военной операции получили ордена Мужества, «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За храбрость», медали Суворова и Жукова.
— В годы Великой Отечественной войны из нашей республики на фронт ушли более 42 тысяч человек, в основном взрослых мужчин — это треть всех жителей Горного Алтая. Домой из них вернулись чуть больше десяти тысяч, — говорит глава Республики Алтай. — Сегодня наследники победителей, бойцы из Республики Алтай, достойно выполняют свой воинский долг в зоне спецоперации. Четверо из них удостоены высокого звания Героев Российской Федерации. Двое из них, к сожалению, посмертно. А двое сегодня в Зале славы — Данияр Джартанов и Амыр Аргамаков.
Поблагодарить солдат за службу и вручить награды вышел заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, генерал-майор Сергей Марковчин. Один из Героев России, капитан Данияр Джартанов был удостоен медали «За отличие в службе». Земляки считают его не только защитником, хранителем Родины, но и душевным, надежным человеком.
Капитан Джартанов стал первым уроженцем Республики Алтай, которому присвоили звание Героя России. Именно Данияру в этом году было доверено нести знамя Сухопутных войск на параде Победы 9 Мая.
А 2 августа 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин лично вручил Джартанову государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Он был удостоен звания Героя России, двух орденов Мужества, двух медалей «За отвагу», медали Суворова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы.
— Я благодарен, что в этот торжественный день представители Москвы и Республики Алтай собрались в этом прекрасном Зале славы. Наши регионы связаны кровью. Ряд соглашений, подписанных между Москвой и республикой, еще более крепко связали братские узы. Столица всегда рада коллегам, товарищам с Алтая. Мы готовы показать и научить всему, что будет полезно и интересно для республики.