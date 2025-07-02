Наша общая гордость: бойцы с Алтая получили награды

— В других странах люди, можно сказать, поклоняются разным персонажам из комиксов, книг или фильмов, бесконечно восхищаясь неубиваемыми супергероями… У нас же, в Республике Алтай, да и по всей территории России, все совсем не так, — рассказывает жительница столицы родом из Республики Алтай Анастасия Иващенко. — Наша гордость — не вымышленные всемогущие люди, а солдаты. Живые, родные, наши… Те, кто сегодня делает все ради мирного неба над головой. Это наши герои, наши победители. Именно они стали достойным примером для подрастающего поколения. Я думаю, так и должно происходить в стране.