Дожди и грозы прогнозируют в Хабаровском крае 2 июля

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 июля 2025 года в Хабаровском крае не прогнозируются опасные погодные явления. Однако в ряде районов ожидаются дожди и грозы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днем — от +27 до +29 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
В южных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса, днем — от +25 до +30 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
В центральных районах также прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Температура ночью — от +13 до +20 градусов, днем — от +21 до +30 градусов. Ветер переменных направлений, 6−10 метров в секунду.
В северных районах осадков не ожидается. Ночью температура составит от +9 до +12 градусов, днем — от +15 до +22 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 4−12 метров в секунду.