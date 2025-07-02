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Дожди и грозы прогнозируют в Хабаровском крае 2 июля

Осадков не будет только на севере.

Сейчас в Ричмонде: +24° 8 м/с 89% 754 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 июля 2025 года в Хабаровском крае не прогнозируются опасные погодные явления. Однако в ряде районов ожидаются дожди и грозы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днем — от +27 до +29 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.

В южных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21 градуса, днем — от +25 до +30 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В центральных районах также прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Температура ночью — от +13 до +20 градусов, днем — от +21 до +30 градусов. Ветер переменных направлений, 6−10 метров в секунду.

В северных районах осадков не ожидается. Ночью температура составит от +9 до +12 градусов, днем — от +15 до +22 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 4−12 метров в секунду.