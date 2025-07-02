Дожди и грозы прогнозируют в Хабаровском крае 2 июля

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 2 июля 2025 года в Хабаровском крае не прогнозируются опасные погодные явления. Однако в ряде районов ожидаются дожди и грозы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.