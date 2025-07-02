Девочке из США в «маске Бэтмена» проведут вторую операцию 7 июля

Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В середине июня Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 2 июля.
«Новости о Луне: два экспандера полностью заполнены, и совсем немного осталось до полного заполнения лобного (лобный экспандер немного отставал, потому что кожа лобной области плотнее)… Операция назначена на 7 июля», — написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети «ВКонтакте».
Как добавила врач, лечение девочки проходит «гладко», Луна постоянно находится в прекрасном настроении.
«Мы благодарим родителей Луны за выполнение всех рекомендаций и отличный настрой», — отметила Филиппова.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете «маской Бэтмена». Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.