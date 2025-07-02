В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре члена экипажа погибли

Ранее в Тихом океане затонул крупнотоннажный ролкер Morning Midas, перевозивший три тысячи новых автомобилей, включая 800 электромобилей. Пожар на судне начался 3 июня, и потушить его не удалось. Экипаж эвакуировали, но корабль и груз были потеряны.