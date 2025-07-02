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В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре члена экипажа погибли

В результате ЧП в Суэцком заливе шесть человек числятся пропавшими без вести.

Источник: Комсомольская правда

В Суэцком заливе у берегов Египта затонула морская буровая установка Adam Marine 12, сообщили в египетской газете Al Masry Al Youm. Трагедия унесла жизни четырех членов экипажа, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море. Платформу буксировали три судна, когда она перевернулась. Спасателям удалось эвакуировать 21 члена экипажа, но поиски остальных продолжаются.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта подтвердило, что компания OSOCO сообщила о катастрофе. Причины аварии пока не установлены.

Ранее в Тихом океане затонул крупнотоннажный ролкер Morning Midas, перевозивший три тысячи новых автомобилей, включая 800 электромобилей. Пожар на судне начался 3 июня, и потушить его не удалось. Экипаж эвакуировали, но корабль и груз были потеряны.