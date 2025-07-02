На Госуслугах теперь можно оформить социальный вклад и счет: подробности

В отличие от вклада, социальный счет не имеет лимита по сумме при открытии при сохранении годового срока действия. Процентная ставка оговаривается отдельно, при этом для остатков ниже 50 тыс. рублей применяется пониженная ставка (ниже 50% ставки ЦБ). Клиентам доступны неограниченные операции по счету с возможностью бесплатных переводов до 20 тыс. рублей в месяц. Проценты рассчитываются ежедневно от текущего остатка и выплачиваются раз в месяц.