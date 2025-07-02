На Госуслугах теперь можно оформить социальный вклад и счет: подробности

Российские граждане, имеющие льготы, могут оформлять социальные вклады и счета через «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.
Воспользоваться функцией могут льготники, состоящие на учете в соцзащите и обслуживающиеся в участвующих в системе банках.
Право на оформление социальных сберегательных продуктов имеют совершеннолетние россияне, находящиеся на одной из форм господдержки: детские и беременные пособия, выплаты по соцконтракту или пенсионные доплаты.
Социальный вклад имеет ряд условий: максимальная сумма первоначального взноса составляет 50 тыс. рублей, срок действия — 1 год с возможностью продления, при этом банк предлагает максимально доступную процентную ставку с ежемесячным начислением и выплатой процентов.
В отличие от вклада, социальный счет не имеет лимита по сумме при открытии при сохранении годового срока действия. Процентная ставка оговаривается отдельно, при этом для остатков ниже 50 тыс. рублей применяется пониженная ставка (ниже 50% ставки ЦБ). Клиентам доступны неограниченные операции по счету с возможностью бесплатных переводов до 20 тыс. рублей в месяц. Проценты рассчитываются ежедневно от текущего остатка и выплачиваются раз в месяц.
Ряд банков уже начали внедрять новые социальные сберегательные программы.
Ранее KP.RU писал депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о добавлении «кнопки безопасности» на основной экран «Госуслуг».
Согласно законопроекту, специальная кнопка на портале будет подключена к системе экстренного вызова 112, позволяя мгновенно направлять сигналы о чрезвычайных ситуациях в оперативные службы. По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина Минцифры РФ разработает механизмы оперативной передачи координат пропавших граждан поисковым службам. Ускорение получения данных от сотовых операторов повысит эффективность спасательных операций.