Кому жаловаться на некачественные услуги ЖКХ: пошаговая инструкция

Так, например, холодная вода должна быть питьевой. Те дни, когда из крана бежала грязная или невкусная вода, жильцы вправе не оплачивать. Состав и свойства горячей тоже закреплены в СанПиН, там указана и допустимая температура — она должна быть в пределах 60−75 градусов. Недопустима не только еле тёплая вода, но и кипяток. Максимально разрешённые отклонения — пять градусов ночью и три градуса днём. Если температура горячей воды выше или ниже допустимых пределов на три градуса, то размер платежа уменьшается на 0,1 процента за час нарушения, а если упадёт ниже 40 — подачу такой воды должны считать по тарифу холодной. Температуру нужно измерять после трёхминутного слива воды.