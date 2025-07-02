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Politico: США прекратили поставки Украине зенитных ракет из-за истощения запасов

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с сокращением собственных запасов. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) в связи с сокращением собственных запасов. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации издания, Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что уровень вооружений в американских запасах достиг критически низкого уровня.

Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после получения доклада об истощении запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и боеприпасов на складах Минобороны США. Сообщается, что Колби принял решение о сокращении военной помощи Киеву еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас, говорится в сообщении.

Ранее Белый дом рекомендовал Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений не только на Украине, но и в ряде других стран.

Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине.

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