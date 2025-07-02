Politico: США прекратили поставки Украине зенитных ракет из-за истощения запасов

Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после получения доклада об истощении запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и боеприпасов на складах Минобороны США. Сообщается, что Колби принял решение о сокращении военной помощи Киеву еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас, говорится в сообщении.