Активисты PIRG призвали Microsoft бесплатно продлить поддержку Windows 10

Руководство североамериканской некоммерческой организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) обратилось к Microsoft с просьбой без каких-либо условий продлить срок поддержки операционной системы Windows 10.
Как отмечает издание Neowin, активисты направили открытое письмо гендиректору корпорации Сатье Наделле, выразив обеспокоенность запланированным завершением обслуживания ОС.
По мнению PIRG, прекращение поддержки Windows 10 окажется невыгодным как для пользователей, так и для самой компании. Организация указала, что значительная часть владельцев компьютеров не сможет перейти на Windows 11, в результате чего около 400 миллионов устройств окажутся под угрозой утилизации. Это, в свою очередь, негативно скажется на экологической ситуации и затруднит достижение Microsoft целей в сфере устойчивого развития.
Отмечается, что электронные отходы уже занимают лидирующие позиции среди самых быстрорастущих категорий мусора в США. В связи с этим PIRG настаивает на необходимости сохранить бесплатную техническую поддержку Windows 10 и после 14 октября 2025 года — даты, с которой её планируется прекратить.
Между тем в операционной системе Windows 11 появился обновленный текстовый редактор «Блокнот» со встроенной функцией искусственного интеллекта для генерации текста.