Активисты PIRG призвали Microsoft бесплатно продлить поддержку Windows 10

По мнению PIRG, прекращение поддержки Windows 10 окажется невыгодным как для пользователей, так и для самой компании. Организация указала, что значительная часть владельцев компьютеров не сможет перейти на Windows 11, в результате чего около 400 миллионов устройств окажутся под угрозой утилизации. Это, в свою очередь, негативно скажется на экологической ситуации и затруднит достижение Microsoft целей в сфере устойчивого развития.