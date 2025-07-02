«Йемен ждёт судьба Тегерана»: в Израиле пришли в ярость из-за удара хуситов по аэропорту в Тель-Авиве

После ракетного удара йеменских хуситов по Израилю власти страны пообещали жесткий ответ. Министр иностранных дел Израиля заявил, что любая угроза стране будет решительно пресечена. По его словам, агрессоры столкнутся с серьезными последствиями.
«У Йемена такая же судьба, как и у Тегерана», — уточнил глава Минобороны еврейского государства.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль сначала нанес удар по Ирану, а теперь готов ответить хуситам. Кац добавил, что любая попытка атаки на Израиль будет сурово наказана.
Посол США в Израиле сообщил, что американские бомбардировщики B-2 могут быть задействованы для удара по Йемену. Это заявление последовало за атакой хуситов на аэропорт Бен-Гурион под Тель-Авивом.
Израильские военные успешно перехватили ракету, запущенную из Йемена, сообщила газета Times of Israel.
Напомним, что йеменские хуситы, представляющие движение «Ансар Аллах», заявили, что атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в районе Яффо. По словам представителя хуситов Яхьи Сариа, для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».