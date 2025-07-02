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«Йемен ждёт судьба Тегерана»: в Израиле пришли в ярость из-за удара хуситов по аэропорту в Тель-Авиве

Глава Минобороны Израиля Кац: Йемен ждет учесть Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

После ракетного удара йеменских хуситов по Израилю власти страны пообещали жесткий ответ. Министр иностранных дел Израиля заявил, что любая угроза стране будет решительно пресечена. По его словам, агрессоры столкнутся с серьезными последствиями.

«У Йемена такая же судьба, как и у Тегерана», — уточнил глава Минобороны еврейского государства.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль сначала нанес удар по Ирану, а теперь готов ответить хуситам. Кац добавил, что любая попытка атаки на Израиль будет сурово наказана.

Посол США в Израиле сообщил, что американские бомбардировщики B-2 могут быть задействованы для удара по Йемену. Это заявление последовало за атакой хуситов на аэропорт Бен-Гурион под Тель-Авивом.

Израильские военные успешно перехватили ракету, запущенную из Йемена, сообщила газета Times of Israel.

Напомним, что йеменские хуситы, представляющие движение «Ансар Аллах», заявили, что атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в районе Яффо. По словам представителя хуситов Яхьи Сариа, для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».