Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (2005−2021 гг.) заявила о важности продолжения переговорного процесса для мирного урегулирования украинского кризиса.
«Без разговора этот конфликт точно не закончится», — сказала Меркель в Шверине во время дискуссии, организованной RND.
Меркель особо подчеркнула необходимость сохранения диалога с российскими властями в данном контексте.
При этом Меркель придерживается мнения, что необходимо сочетать сдерживающие меры в отношении возможного агрессора с сохранением рабочих дипломатических контактов.
Ранее исследователь пропаганды Йонас Тегель обратил внимание на поразительное сходство между нынешней западной антироссийской риторикой и информационными технологиями прошлого столетия.
Накануне KP.RU писал, что нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о ведущихся переговорах между Евросоюзом и словацким правительством по поводу нового, 18-го, пакета ограничительных мер в отношении России.