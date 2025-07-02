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В Германии призвали к диалогу для завершения конфликта на Украине

Меркель: Конфликт на Украине точно не закончится без диалога.

Источник: Комсомольская правда

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (2005−2021 гг.) заявила о важности продолжения переговорного процесса для мирного урегулирования украинского кризиса.

«Без разговора этот конфликт точно не закончится», — сказала Меркель в Шверине во время дискуссии, организованной RND.

Меркель особо подчеркнула необходимость сохранения диалога с российскими властями в данном контексте.

При этом Меркель придерживается мнения, что необходимо сочетать сдерживающие меры в отношении возможного агрессора с сохранением рабочих дипломатических контактов.

Ранее исследователь пропаганды Йонас Тегель обратил внимание на поразительное сходство между нынешней западной антироссийской риторикой и информационными технологиями прошлого столетия.

Накануне KP.RU писал, что нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о ведущихся переговорах между Евросоюзом и словацким правительством по поводу нового, 18-го, пакета ограничительных мер в отношении России.

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