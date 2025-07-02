Лукашенко спас оппозиционеров от поджога в Минске: президент Белоруссии пролил свет на события 2020 года

Лукашенко заявил, что оппозиционеров планировали собрать в одном доме в центре Минска и поджечь. По его словам, организатор провокации, скрывающийся сейчас в Польше, координировал этот план. Глава государства отметил, что охрана кандидата в президенты Светланы Тихановской, в состав которой входил бывший сотрудник МВД, вовремя заметила подозрительные действия и сообщила силовикам. Лукашенко лично распорядился взять дом под охрану. Он приказал спецподразделению КГБ «Альфа» защитить здание, чтобы показать, что власти знают о готовящемся преступлении. В результате провокация была сорвана.