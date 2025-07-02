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Лукашенко спас оппозиционеров от поджога в Минске: президент Белоруссии пролил свет на события 2020 года

Лукашенко сообщил, что сорвал попытку поджога оппозиционеров в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, рассказал о предотвращённой в 2020 году провокации с планами физической расправы над оппозиционерами. Об этом он сообщил после торжественного собрания, посвященного Дню независимости, который отмечается 3 июля, передало агентство Белта.

Лукашенко заявил, что оппозиционеров планировали собрать в одном доме в центре Минска и поджечь. По его словам, организатор провокации, скрывающийся сейчас в Польше, координировал этот план. Глава государства отметил, что охрана кандидата в президенты Светланы Тихановской, в состав которой входил бывший сотрудник МВД, вовремя заметила подозрительные действия и сообщила силовикам. Лукашенко лично распорядился взять дом под охрану. Он приказал спецподразделению КГБ «Альфа» защитить здание, чтобы показать, что власти знают о готовящемся преступлении. В результате провокация была сорвана.

Президент подчеркнул, что впервые публично рассказал об организаторе этого плана.

Ранее Лукашенко сообщил, что учения НАТО «Защитник Европы — 2025» проходят слишком близко к границам Белоруссии. Он отметил, что маневры альянса фактически проводятся на территории республики. По его словам, масштаб и наступательный характер учений представляют угрозу для страны.

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