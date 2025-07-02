В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО

Депутат уточнила, что алгоритм прохождения процедуры включает предварительное заключение военно-врачебной комиссии, которая фиксирует последствия боевой травмы и оформляет направление на медико-социальную экспертизу. Затем медико-социальная экспертиза как уполномоченный орган принимает решение о присвоении группы инвалидности и установлении ее срока: временно (обычно на 1 или 2 года) либо бессрочно. Глава думского комитета добавила, что несмотря на то, что нормативная база допускает установление бессрочной инвалидности при наличии необратимых нарушений функций организма, на практике даже при ампутациях, параличах или потере зрения инвалидность устанавливается на ограниченный срок с обязательством прохождения повторной экспертизы.