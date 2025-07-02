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Грозу и умеренный дождь прогнозируют в Самарской области на 2 июля

Синоптики Приволжского УГМС уточнили: в среду днем в 63-м регионе сохранится облачная погода с прояснениями.

Синоптики Приволжского УГМС уточнили: в среду днем в 63-м регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Подробностями поделились на своем официальном сайте.

Представители ведомства объяснили: 2 июля в Самарской области пройдет небольшой и местами умеренный дождь. Также предупреждают о грозе. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.

Ветер будет южным и юго-западным с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Местами усилится до 15−18.

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