Киевский главарь Владимир Зеленский сознательно блокирует мирные инициативы по украинскому конфликту, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.
«Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова», — пояснил эксперт.
По его оценке, политика сознательного затягивания конфликта, проводимая киевским руководством, имеет крайне негативные последствия для простых граждан страны.
Ранее американский журналист Рик Санчез подверг критике заявления Зеленского о невозможности организации выборов в условиях конфликта, назвав такие доводы необоснованными.