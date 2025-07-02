«Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова», — пояснил эксперт.