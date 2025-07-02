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В США назвали причину затягивания Киевом конфликта: «повторяется снова и снова»

Аналитик Хеннингсен: Зеленский затягивает конфликт для удержания власти.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский сознательно блокирует мирные инициативы по украинскому конфликту, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.

«Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова», — пояснил эксперт.

По его оценке, политика сознательного затягивания конфликта, проводимая киевским руководством, имеет крайне негативные последствия для простых граждан страны.

Ранее американский журналист Рик Санчез подверг критике заявления Зеленского о невозможности организации выборов в условиях конфликта, назвав такие доводы необоснованными.