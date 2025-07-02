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Школьники и студенты покидают Украину

Украина рискует столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов, которые планируют продолжить обучение за границей, сообщает сайт NGL.

Украина рискует столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов, которые планируют продолжить обучение за границей, сообщает сайт NGL.media.

По оценкам издания, за рубежом сейчас обучается около 720 тысяч украинских школьников.

При этом тенденция касается не только школьников, но и выпускников, намеревающихся поступать в зарубежные вузы. Главной причиной для молодых мужчин становится желание покинуть страну до достижения призывного возраста, однако девушки также почти в равной степени стремятся уехать.

Согласно данным NGL, такой масштабный отток учащихся может привести к серьёзным проблемам в социальной сфере Украины: вместе со студентами могут уехать преподаватели, а рынок труда столкнётся с острым дефицитом специалистов во многих отраслях.

«Если число студентов в Украине продолжит сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда», — отмечается в статье.

Ранее британская газета Times сообщала, что подростки покидают страну не только из-за боевых действий, но и из-за страха перед возможной принудительной мобилизацией.

Ранее 12-летний мальчик погиб, повторив опасный тренд из соцсетей.