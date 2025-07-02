Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов обратился к украинским мужчинам с призывом.
Буданов призвал мужчин прекратить уклоняться от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК) и начать «реально защищать свое государство».
В качестве аргумента он заявил, что в противном случае на территорию Украины придут «ТЦК РФ», как это происходит на оккупированных территориях, где, по его словам, этот процесс идет полным ходом, передает Лента.ру со ссылкой на источник.
Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские.
Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.