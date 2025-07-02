Европа наращивает закупки российского СПГ: с начала года РФ поставила более 11 миллиардов кубометров газа

В июне импорт СПГ из России вырос на 27,5% по сравнению с июнем 2024 года, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. За первые шесть месяцев 2025 года Евросоюз импортировал 11,4 миллиарда кубометров российского СПГ, тогда как в прошлом году этот показатель составил 11,23 миллиарда кубометров.