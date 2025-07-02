Европа наращивает закупки российского СПГ: с начала года РФ поставила более 11 миллиардов кубометров газа

С начала 2025 года Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем поставок превысил 11 миллиардов кубометров, сообщают данные аналитического центра Bruegel.
В июне импорт СПГ из России вырос на 27,5% по сравнению с июнем 2024 года, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. За первые шесть месяцев 2025 года Евросоюз импортировал 11,4 миллиарда кубометров российского СПГ, тогда как в прошлом году этот показатель составил 11,23 миллиарда кубометров.
В июне текущего года в Европу поступило 1,97 миллиарда кубометров газа, что на 5% больше, чем в мае, и почти на 27,5% больше, чем в июне 2024 года. Поставки газа через газопровод «Турецкий поток» также достигли максимальных значений.
Европейская комиссия ранее сообщила, что не может отделить российский газ от поставок из других стран. По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, организация намерена искать новые способы, чтобы ограничить импорт топлива из России.