На сцене РАМТа стартовали ежегодные Летние балетные сезоны. Праздник классического танца продлится два месяца. Зрители смогут увидеть самые популярные постановки в исполнении лучших российских трупп.
В год 185-летия Петра Чайковского старт XXIV балетным сезонам дал спектакль «Лебединое озеро» — визитная карточка русской культуры во всем мире. Труппа Русского Классического Театра Балета под руководством Валентина Грищенко представила на сцене эталонную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, которая и сделала балет знаменитым.
— Балет — это не просто зрелище, это вид искусства, который требует особой чуткости души, — подчеркивает Валентин Грищенко. — Поэтому мы верим, что наш театр способен не только осуществить свою социальную миссию в сфере культуры, но и сформировать у зрителей эстетический вкус в области балетного репертуара.
В афише есть и необычные постановки, неклассические варианты. Именно такой спектакль — «Гала Балет» Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Режиссер Кирилл Симонов собрал в одной постановке фрагменты из балетов «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова и «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна.
Этот же театр представляет и постановку, посвященную Русским сезонам в Париже Сергея Дягилева, которые в начале ХХ века прославили искусство наших танцовщиков в Европе. Спектакль познакомит с шедеврами легендарного балетмейстера Михаила Фокина — балетами «Шахерезада» Римского-Корсакова, «Шопениана» и «Половецкие пляски» Александра Бородина. Хореографию уже в XXI веке восстановил Андрис Лиепа.
— Мы взялись за эту постановку не для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм взаимодействия разных сценических жанров, — объясняет Андрис Лиепа. — Я счастлив представить вам воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не думал о «Русских сезонах», их создателях и участниках.
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Жемчужиной дягилевских сезонов в свое время стали костюмы и декорации, которые создавали знаковые живописцы. С импресарио работали Лев Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. Их эскизы сохранились не полностью, и особой задачей стало воссоздание сценографии и образов, близких к первоначальному варианту.
— Было бы неправильно говорить, что это только восстановление, — подчеркивает художник Анна Нежная. — Для нас это скорее реконструкция не старинных спектаклей, а идей легендарных художников, которые, как все новаторы, опередили свое время.
Всего в рамках фестиваля состоится 76 спектаклей от классических произведений Петра Чайковского до авангардных сочинений Сергея Прокофьева. В репертуаре — 15 балетов четырех театров, среди которых Государственный академический театр под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой. Программа фестиваля составлена так, чтобы познакомить зрителей разного возраста с эталонными произведениями хореографов и композиторов. Так, для знакомства с таинством пластического искусства юной публике представлены постановки: «Золушка» Прокофьева, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского.
СПРАВКА.
Первые Летние балетные сезоны были организованы в 1999 году в театре «Ромэн», затем 18 сезонов фестиваля состоялись на сцене РАМТа в сопровождении живого оркестра. В разные годы на фестивале выступали солисты парижской Grand Opéra, итальянские и французские танцовщики — «Миланский балет» Карло Песта и балетная труппа Луиджи Мартеллетта.