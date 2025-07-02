Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сцене РАМТа стартовали ежегодные Летние балетные сезоны

На сцене РАМТа стартовали ежегодные Летние балетные сезоны. Праздник классического танца продлится два месяца. Зрители смогут увидеть самые популярные постановки в исполнении лучших российских трупп.

На сцене РАМТа стартовали ежегодные Летние балетные сезоны. Праздник классического танца продлится два месяца. Зрители смогут увидеть самые популярные постановки в исполнении лучших российских трупп.

В год 185-летия Петра Чайковского старт XXIV балетным сезонам дал спектакль «Лебединое озеро» — визитная карточка русской культуры во всем мире. Труппа Русского Классического Театра Балета под руководством Валентина Грищенко представила на сцене эталонную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, которая и сделала балет знаменитым.

— Балет — это не просто зрелище, это вид искусства, который требует особой чуткости души, — подчеркивает Валентин Грищенко. — Поэтому мы верим, что наш театр способен не только осуществить свою социальную миссию в сфере культуры, но и сформировать у зрителей эстетический вкус в области балетного репертуара.

В афише есть и необычные постановки, неклассические варианты. Именно такой спектакль — «Гала Балет» Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Режиссер Кирилл Симонов собрал в одной постановке фрагменты из балетов «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова и «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна.

Этот же театр представляет и постановку, посвященную Русским сезонам в Париже Сергея Дягилева, которые в начале ХХ века прославили искусство наших танцовщиков в Европе. Спектакль познакомит с шедеврами легендарного балетмейстера Михаила Фокина — балетами «Шахерезада» Римского-Корсакова, «Шопениана» и «Половецкие пляски» Александра Бородина. Хореографию уже в XXI веке восстановил Андрис Лиепа.

— Мы взялись за эту постановку не для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм взаимодействия разных сценических жанров, — объясняет Андрис Лиепа. — Я счастлив представить вам воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не думал о «Русских сезонах», их создателях и участниках.

Фуэте вдохновило на безе: как сложились судьбы известных русских балерин.

Жемчужиной дягилевских сезонов в свое время стали костюмы и декорации, которые создавали знаковые живописцы. С импресарио работали Лев Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. Их эскизы сохранились не полностью, и особой задачей стало воссоздание сценографии и образов, близких к первоначальному варианту.

— Было бы неправильно говорить, что это только восстановление, — подчеркивает художник Анна Нежная. — Для нас это скорее реконструкция не старинных спектаклей, а идей легендарных художников, которые, как все новаторы, опередили свое время.

Всего в рамках фестиваля состоится 76 спектаклей от классических произведений Петра Чайковского до авангардных сочинений Сергея Прокофьева. В репертуаре — 15 балетов четырех театров, среди которых Государственный академический театр под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой. Программа фестиваля составлена так, чтобы познакомить зрителей разного возраста с эталонными произведениями хореографов и композиторов. Так, для знакомства с таинством пластического искусства юной публике представлены постановки: «Золушка» Прокофьева, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского.

СПРАВКА.

Первые Летние балетные сезоны были организованы в 1999 году в театре «Ромэн», затем 18 сезонов фестиваля состоялись на сцене РАМТа в сопровождении живого оркестра. В разные годы на фестивале выступали солисты парижской Grand Opéra, итальянские и французские танцовщики — «Миланский балет» Карло Песта и балетная труппа Луиджи Мартеллетта.