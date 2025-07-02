На сцене РАМТа стартовали ежегодные Летние балетные сезоны

— Мы взялись за эту постановку не для того, чтобы стать лучше Михаила Фокина, а чтобы быть в тенденциях его новаторства. Фокин, помимо его безусловной гениальности как хореографа классического танца, был новатором в постоянном поиске новых форм взаимодействия разных сценических жанров, — объясняет Андрис Лиепа. — Я счастлив представить вам воплощение моей двадцатилетней мечты и работы. Нет ни одного дня, чтобы я не думал о «Русских сезонах», их создателях и участниках.