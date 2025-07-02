Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с Израилем о 60-дневном перемирии в секторе Газа. «Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня», — написал американский президент в соцсети Truth Social. Кроме этого, Трамп предупредил, что ситуация для ХАМАС ухудшится, если движение отклонит последние условия перемирия с Израилем.