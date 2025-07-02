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Трамп: Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней

Трамп рассказал о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с Израилем о 60-дневном перемирии в секторе Газа. «Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня», — написал американский президент в соцсети Truth Social. Кроме этого, Трамп предупредил, что ситуация для ХАМАС ухудшится, если движение отклонит последние условия перемирия с Израилем.

Накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху анонсировал предстоящий рабочий визит в США, в ходе которого пройдут переговоры с американским президентом и другими высокопоставленными представителями администрации.

Как заявил Трамп, в ходе предстоящей встречи с главой израильского правительства стороны обсудят широкий спектр тем — от недавних военных операций против Ирана до текущей гуманитарной обстановки в Газе.

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