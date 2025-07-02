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В Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей

Депутаты СРЗП внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить налоговый вычет для родителей и усыновителей, в частности повысить налоговый вычет на первого ребенка в два раза, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

«Проектом федерального закона предлагается увеличение размеров налогового вычета в зависимости от количества детей и особенностей их статуса (ребенок-инвалид, учащийся и так далее)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предлагается установить следующие размеры налоговых вычетов: 2 800 рублей — на первого ребенка, 5 600 рублей — на второго ребенка, 12 тысяч рублей — на третьего ребенка, 24 тысячи рублей — на четвертого и каждого последующего ребенка, 48 тысяч рублей — на каждого ребенка-инвалида, а также на учащихся очной формы обучения, студентов, аспирантов и других категорий детей-инвалидов в возрасте до 24 лет.

«Предлагаю увеличить налоговый вычет на ребенка. Его размер зависит от состояния здоровья и количества детей в семье. Получают его родители или усыновители, и сегодня он не превышает 12 тысяч рублей», — рассказал Миронов РИА Новости.

По его словам, «многодетность в крови у российских граждан». «Согласно опросам ВЦИОМ, идеальная модель семьи включает трех и более детей, но из-за нехватки денег, дороговизны и отсутствия жилья многие граждане до последнего откладывают рождение первого ребенка. К сожалению, о втором и третьем они даже не мечтают», — считает депутат.