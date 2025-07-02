В Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей

Предлагается установить следующие размеры налоговых вычетов: 2 800 рублей — на первого ребенка, 5 600 рублей — на второго ребенка, 12 тысяч рублей — на третьего ребенка, 24 тысячи рублей — на четвертого и каждого последующего ребенка, 48 тысяч рублей — на каждого ребенка-инвалида, а также на учащихся очной формы обучения, студентов, аспирантов и других категорий детей-инвалидов в возрасте до 24 лет.